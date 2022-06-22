Арестович відреагував на чутки, що ЗСУ зайшли в Херсон

До цього ніде офіційної інформації не було

Арестович прокоментував інформацію про Херсон/Фото: REUTERS/Carlos Barria, колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію про те, що українські військові зайшли в Херсон.

Про це він сказав під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Не підтверджуємо і не спростовуємо. Давайте подивися, що буде далі", – сказав Арестович.

Що відомо?

За неофіційною інформацією, Збройні сили України увійшли до Херсона. Вони зайняли деякі вулиці. Про це повідомив екснардеп Віталій Купрій.

"З двох незалежних джерел мені стало відомо, що наші бійці зайняли 4 вулиці Херсона. Наступ триває", — написав Купрій у Facebook.

Також в очікуванні хороших новин із Херсона екснардеп Ігор Мосійчук.

"Херсон… рекомендую уважно слідкувати за цим українським містом і… очікувати гарних новин", – написав він у Facebook.

Водночас знайшлися скептики. Блогер Роман Шрайк відреагував на інформацію про Херсон від Віталія Купрія.

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"Насправді наші піднімаються на третій ярус Кремля. Повідомили 17 незалежних від здорового глузду джерел", – написав Шрайк у Facebook.

Також ми писали, що херсонський партизан жорстко звернувся до окупантів. Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники увірвалися до архіву Херсонської області у пошуках важливих документів.