Арестович рассказал, как страны Запада будут добивать Путина

Путину придется не сладко. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Европа эмоционально включилась в войну РФ против Украины. По его мнению, никто не собирается возвращаться к нормальным отношениям с Владимиром Путиным.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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"За это время, несколько недель, прошли значительно более важные вещи, при всей силе ракетных ударов и ракетного террора. Принципиально изменилось содержание перспективы войны. Начнем с самого очевидного и яркого. Ты видел, как высмеяли Путина G7 по поводу голого торса? Это значит, что они отрезали мосты. Путин — крайне самолюбивое существо. Запад открыто его высмеял. Они его просто унизили. очень много вещей. Первое: они эмоционально включились в войну. Второе: они сожгли мосты, решение принято, отката не будет, иначе не было бы смысла его унижать".

Советник главы ОП добавил, что Запад будет и дальше "добивать" Путина.

"Третье: его будут добивать, судя по принятым там решениям. Четвертое: бессрочная поддержка Украины в военной, экономической, гуманитарной, политической и других сферах. И одновременно, как из рога изобилия, посыпались ключевые решения, которые очень болезненны для России. По военной сфере — это передача нам тяжелого и среднего ПВО, будет закуплено и передано США нам в кратчайшие сроки. Плюс мы с немцами заключили соответствующий контракт. Пятое: новые санкции, наложенные на Россию. То же золото — вторая статья доходности бюджета РФ – 19 миллиардов в год ожидаемые потери. Это, конечно, не нефть и газ, но очень болезненно", – добавил он.

А главным ударом для Путина станет повышение пошлины на все российские товары, считает Арестович.

"Но самое главное не это. Там сделали хитрый трюк. Байден подписал указ о повышении до 35% пошлины на все закупаемые в России товары. И все это было принято коллективно "Большой семеркой" и будет направлено на поддержку Украины. Россия начинает непосредственно оплачивать войну в Украине. Поддержка будет идти за счет Российской Федерации от Запада, который она не может оставить равнодушным. Путин, продавая каждый килограмм чего-то или литр нефти и газа, оплачивает украинское сопротивление и западное спонсирование помощи", – отметил он.

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Ранее мы сообщали, что Арестович объяснил, почему Украина де-факто уже в НАТО.

Также напомним, Арестович отреагировал на слухи, что ВСУ вошли в Херсон.