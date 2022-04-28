США приготували відповідь Путіну за ядерний удар по Україні – Хара

Володимир Путін (ліворуч) та Олександр Хара (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні", novoeizdanie.com

Ядерний удар по Україні призведе до наслідків, які не можна контролювати та стримати, вони поширяться за межі однієї країни. Отже, у такій ситуації радіація потрапить до сусідів – країн-членів НАТО, неодмінно зачепивши їх.

Експерт із зовнішньої політики та політики безпеки Олександр Хара вважає, що в цьому випадку почне діяти 5 стаття Вашингтонського договору, і Альянс завдасть удару у відповідь. Про це він сказав в ефірі проекту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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Він повідомив, що кілька годин тому прем'єр-міністр Британії висловив думку, що Путін не застосує ядерну зброю щодо України, оскільки має простір для відступу в цьому питанні.

"Він насамперед мав на увазі пропагандистську кампанію. З росіян зробили гвінейських свинок, вони включають по телевізору один меседж – вони люблять когось, включають інший – ненавидять. Звичайно, за таких умов Путін може оголосити, що він переміг, для цього не потрібно завдавати удару. Можна просто йти з території України. Він може це зробити", – сказав Хара.

З іншого боку, на думку Хари, достатня кількість експертів говорить про те, що Вашингтон має бути наполегливішим і чіткішим за сигналами для Москви щодо застосування зброї масової поразки, і не лише ядерної.

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"Не бачу причин не довіряти хлопцям з "Азову", на яких було здійснено хімічну атаку. Отже, йдеться про ядерну, хімічну та бактеріологічну зброю. Хоча Росія і заперечує, що має дві останні позиції. Це питання Вашингтона", – зазначив він.

Хара нагадав, що президент США Джо Байден із початку повномасштабної війни в Україні дав зрозуміти, що не бажає конфліктувати з РФ. Тому ні американських солдатів на українській землі, ні літаків, які б могли закрити українське небо від російських ударів, не буде. Водночас він говорив, що для Росії будуть наслідки, якщо вона застосує ядерну зброю.

Крім того, був витік інформації, що за Білого дому працює експертна група, яка розглядає варіанти розвитку подій, у тому числі, ескалації або перенесення конфлікту між Україною та Росією на територію країн НАТО.

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"Висловлювалася думка, що Білий дім буде змушений завдати зустрічного ядерного удару у разі атаки РФ на Україну. Пояснили це тим, що наслідки такої атаки не можна утримати на території однієї країни, вони поширяться сусідніми, а сусідами України є члени НАТО. Отже, спрацює 5-а стаття Вашингтонського договору. Таким чином, у Москві сигналізують про такий варіант розвитку подій. Цілком можливо, вже ухвалено рішення", – підсумував Хара.

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