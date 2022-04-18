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У Путіна вистачить відчаю на ядерний удар

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18 квітня, 19:10
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Швидше за все, йому не дозволять цього зробити, адже в Росії вже почалася "боротьба за трон"
Існує загроза ядерного вибуху
Існує загроза ядерного вибуху / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін може віддати наказ на застосування зброї масової поразки. У цьому випадку країни НАТО можуть завдати удару у відповідь.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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За його інформацією, "у Путіна вистачить відчаю, ситуація виходить у нього з-під контролю. Можливо, він вирішиться на такий відчайдушний крок і дасть команду на застосування зброї масової поразки, це може бути не лише ядерна, а й хімічна".

"Але питання чи дадуть йому. Є багато розвідознак, що вежі Кремля прийшли у рух і там уже починається боротьба за трон. На федеральному каналі вже почалися розмови про те, що їм не треба другий Афганістан і що денацифікація – це справа України. А контролюють федеральні канали ФСБ. Патрушев має повний карт-бланш на управління Росією від імені Путіна. Путін може й не знає, він навряд телевізор дивиться. Тому такі настрої дають шанс на те, що якщо Путін і дасть команду, то вона не буде виконана", – каже експерт.

За його словами, Путін не наважиться використати зброю масової поразки, бо це не змінить ситуацію на фронті.

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"По нас ядерний удар наносити немає сенсу. Тактична ядерна зброя не змінить ситуації на фронті. Щодо потужного ядерного удару, то це безумство. Хто може повипливати на розу вітрів? Тому навряд цей варіант можливий. Єдиний варіант, який можна розглянути – це якийсь об'єкт НАТО. Але на сьогодні, Великобританія зробила заяву, що у разі застосування Росією зброї масового ураження, йшлося про хімічну зброю, Британія залишає за собою право в односторонньому порядку, без консультацій із іншими країнами НАТО, нанести зворотній удар разом із країнами-партнерами. Росію вже попередили офіційно", – додав Жданов.

Так, зараз у Маріуполі тривають бої.

"Ми утримуємо приблизно третю частину. За деякими свідченнями, росіяни ослабили натиск і зняли частину військ із Маріуполя на Донбас. Тому Маріуполю зараз трохи легше, але місто бореться, повного контролю над містом у Російської Федерації нема. Сили Азову посилилися за рахунок сил морської піхоти. Тепер у них більше можливостей на більш щільну організацію оборони. Більшість боїв йде на території", – каже він.

Загроза ядерного удару

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