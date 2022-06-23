Синєгубов розповів, скількох людей за добу вбили окупанти на Харківщині

Сигєгубов розповів про чергові злочини окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти протягом минулого дня кілька разів обстрілювали різні населені пункти Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова чотири жителі отримали поранення, у селі Пришиб Ізюмського району загинули п'ять жінок, в Балаклії один чоловік отримав поранення.
У Золочеві з-під завалів витягли тіла двох загиблих. Всього під обстрілом у Золочеві загинули три людини. У Чугуєві повідомляють про загибель двох жителів, ще четверо отримали поранення. У селі Тихопілля Лозівського району відомо про одного пораненого внаслідок обстрілів.
Яка ситуація в Херсоні?
За неофіційною інформацією, Збройні сили України увійшли до Херсона. Вони нібито зайняли деякі вулиці. Про це повідомив екснардеп Віталій Купрій.
"З двох незалежних джерел мені стало відомо, що наші бійці зайняли 4 вулиці Херсона. Наступ триває", — написав Купрій у Facebook.
Також в очікуванні хороших новин із Херсона екснардеп Ігор Мосійчук.
"Херсон… рекомендую уважно стежити за цим українським містом і… очікувати гарних новин", — написав він у Facebook.
Водночас знайшлися скептики. Блогер Роман Шрайк відреагував на інформацію про Херсон від Віталія Купрія.
"Насправді наші піднімаються на третій ярус Кремля. Повідомили 17 незалежних від здорового глузду джерел", — написав Шрайк у Facebook.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" теж прокоментував ситуацію.
"Не підтверджуємо і не спростовуємо. Давайте подивимося, що буде далі", — сказав Арестович.
Раніше ми писали, що ЗСУ відкинули окупантів на двох напрямках. Також сайт "Сьогодні" повідомляв про перехоплення, де окупант скаржиться на погрози командира.