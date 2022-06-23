Синегубов рассказал, скольких людей за сутки убили оккупанты в Харьковской области

Синегубов рассказал об очередных преступлениях оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в течение прошедшего дня несколько раз обстреливали разные населенные пункты Харьковской области. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате обстрела Немышлянского района Харькова четыре жителя получили ранения, в селе Пришиб Изюмского района погибли пять женщин, в Балаклее один мужчина получил ранение.

В Золочеве из-под завалов извлекли тела двух погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли три человека. В Чугуеве сообщается о гибели двух жителей, еще четыре человека получили ранения. В селе Тихополье Лозовского района известно об одном раненом в результате обстрелов.

Какая ситуация в Херсоне?

По неофициальной информации, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Они якобы заняли некоторые улицы. Об этом сообщил экс-нардеп Виталий Куприй.

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"Из двух независимых источников мне стало известно, что наши бойцы заняли 4 улицы Херсона. Наступление продолжается", — написал Куприй в Facebook.

Также в ожидании хороших новостей из Херсона экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Херсон... рекомендую внимательно следить за этим украинским городом и... ожидать хороших новостей", — написал он в Facebook.

В то же время нашлись скептики. Блогер Роман Шрайк отреагировал на информацию о Херсоне от Виталия Куприя.

"На самом деле наши взбираются на третий ярус Кремля. Сообщили 17 независимых от здравого смысла источников", – написал Шрайк в Facebook.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" тоже прокомментировал ситуацию.

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"Не подтверждаем и не опровергаем. Давайте посмотрим, что будет дальше", – сказал Арестович.

Раньше мы писали, что ВСУ отбросили оккупантов на двух направлениях. Также сайт "Сегодня" сообщал о перехвате, где оккупант жалуется на угрозы командира.