Харьков опять бомбят. Слышны громкие взрывы

В городе объявлена воздушная тревога

Круглосуточно спасатели Харькова разбирают завалы после очередных обстрелов оккупантов / Коллаж "Сегодня"

С наступлением ночи Харьков опять подвергся мощным обстрелам оккупантов. Местные жители сообщают о мощных взрывах. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24"

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Обстановка в городе

В ночь на 22 июня харьковчане писали о новых "прилетах". "Снова сильные взрывы в Харькове. Очевидцы утверждают, что "прилеты" со стороны Белгорода", — написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Во вторник, 21 июня, российские оккупанты выпустили девять ракет по Харькову. В городе были зафиксированы разрушения, погибли четыре человека.

Два дня назад одна из российских баллистических ракет, выпущенных по Харькову, ударила по объекту харьковского метрополитена. В результате один человек получил ранения.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов чуть ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины готовы к новому наступлению российских оккупантов на Харьков.

Эксперты отмечали, что обстрелы Харькова усилились, потому что украинские военные практически дошли до госграницы. Оккупанты пытаются приложить максимум усилий, чтобы остановить контрнаступление ВСУ на этом направлении. Однако, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, область постепенно освобождается от российских захватчиков.