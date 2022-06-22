Харків знову бомбардують. Чути гучні вибухи

У місті оголошено повітряну тривогу

Цілодобово рятувальники Харкова розбирають завали після чергового обстрілу окупантів / Колаж "Сьогодні"

З настанням ночі Харків знову зазнав потужних обстрілів окупантів. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи. Інформації про руйнування та постраждалих поки що немає.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна 24".

Реклама

Обстановка у місті

У ніч проти 22 червня харків'яни писали про нові "прильоти". "Знову сильні вибухи у Харкові. Очевидці стверджують, що "прильоти" з боку Бєлгорода", – написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У вівторок, 21 червня, російські окупанти випустили дев'ять ракет по Харкову. У місті було зафіксовано руйнування, загинуло четверо людей.

Два дні тому одна з російських балістичних ракет, випущених по Харкову, вдарила по об'єкту харківського метрополітену. В результаті одну людину було поранено.

Реклама

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов трохи раніше повідомляв, що Збройні сили України готові до наступу російських окупантів на Харків.

Експерти зазначали, що обстріл Харкова посилився, бо українські військові практично дійшли до держкордону. Окупанти намагаються докласти максимум зусиль, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку. Проте, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, область поступово звільняється від російських загарбників.