Шапочка з фольги врятувала одеситку від обстрілу — відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Жителька Одеси потрапила під російський обстріл, але врятувалась завдяки шапочці для фарбування волосся. Відео з розповіддю жінки опублікував УНІАН.

У першій частині жінка зі смужками фольги на голові йде вулицею і показує кров на своїх руках.

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"Ну що, "русский мир", привіт! Ось показую, з якими "нацистами" ти, "русский мир", воюєш! Сьогодні ми з дівчатами вирішили піти в перукарню, щоб навести красу. І саме в нашу перукарню прилетіла ракета. Дякую тобі, "русский мир"!" — каже вона.

У другій частині відео жінка, вже знявши шапочку, розповіла, що в цій фользі застрягли осколки, які могли розсікти їй голову.

"Я завжди говорила: ну яка ймовірність того, що в мене може прилетіти ракета? Один на мільйон – так же ж?! І сьогодні був такий день. Мене врятував збіг обставин: ми тільки закінчили фарбування, і я була в ось цій смішній шапочці з фольги, сіла в крісло-кокон... І як би це смішно не звучало, ця шапочка з фольги мене врятувала: я коли знімала фольгу, стільки осколків витрусила!" – сказала вона.

Обстріл Одеси