Шапочка из фольги спасла одесситку от обстрела — видео

Жительница Одессы рассказала о чудесном спасении / Фото: Коллаж: Сегодня

Жительница Одессы попала под российский обстрел, но спаслась благодаря шапочке для покраски волос. Видео с рассказом женщины опубликовал УНИАН.

В первой части женщина с полосками фольги на голове идет по улице и показывает кровь на своих руках.

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"Ну что, русский мир, здравствуй! Вот показываю, с какими "нацистами" ты, русский мир, воюешь! Сегодня мы с девочками решили пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту". И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, русский мир!", — говорит она.

Во второй половине видео женщина, уже избавившись от шапочки, рассказала, что в этой фольге застряли осколки стекла, которые иначе могли рассечь ей голову.

"Я всегда говорила: ну какая вероятность того, что в меня может прилететь ракета? Один на миллион – ведь так же?! И сегодня был такой день. Меня спасло стечение обстоятельств: мы только закончили покраску и я была в вот этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон... И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла: я когда снимала фольгу, столько осколков вытрясла!" — сказала она.

Обстрел Одессы