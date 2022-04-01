Окупанти, що втекли з ЧАЕС, вкрали кавоварки та чайники

Окупанти покинули Чорнобиль. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, які пішли з ЧАЕС, вкрали кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати працівників із собою до Білорусі.

Про це розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгеній Крамаренко під час інформаційного марафону на українських каналах.

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Російські солдати винесли цінні речі, запакували їх у техніку та почали виїжджати з ЧАЕС. Співробітники тим часом були на місці, але їм заборонили виходити з кабінетів.

За словами Крамаренка, окупанти вкрали комп'ютери, кавоварки, чайники, кілька контейнерів із майном, яке знаходилося на ЧАЕС.

Крім того, відомо, що солдати РФ з території готелю у Чорнобилі вкрали сервізи, вилки, ложки та тарілки.

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Крамаренко додав, що суттєвих пошкоджень інфраструктури Чорнобильської АЕС не виявлено.

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На майданчику Чорнобильської АЕСнемає сторонніх осіб. Однак при виході російських військ відбувається пограбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Про це повідомляє державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Відповідні "офіційні" документи підписали працівники станції з примусу до фактичного завершення процесу" , – йдеться у повідомленні.