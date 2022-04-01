Сбежавшие из ЧАЭС оккупанты украли кофеварки и чайники

Оккупанты покинули Чернобыль. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, которые ушли из ЧАЭС, украли кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.

Об этом рассказал председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко во время информационного марафона на украинских каналах.

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Российские солдаты вынесли ценные вещи, упаковали их в технику и начали выезжать из ЧАЭС. Сотрудники в это время были на месте, но им запретили выходить из кабинетов.

По словам Крамаренко, оккупанты украли компьютеры, кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на ЧАЭС.

Кроме того, известно, что солдаты РФ с территории отеля в Чернобыле украли сервизы, вилки, ложки и тарелки.

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Крамаренко добавил, что существенных повреждений инфраструктуры Чернобыльской АЭС не обнаружено.

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На площадке Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. Однако при выходе российских войск происходит разграбление помещений, угон техники и других ценных вещей. Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции по принуждению к фактическому завершению процесса", – говорится в сообщении.