Російських офіцерів знімають із бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі — ГУР

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Російських офіцерів знімають із бойових позицій для охорони так званого "параду" на 9 травня у зруйнованому Маріуполі. У Кремлі бояться нападу українських сил під час цього заходу. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Там опублікували список командного складу полку, який перекидається до Маріуполя.

"Охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвоснів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ. Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону", — йдеться у повідомленні.

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Під час особистого спілкування російські військові скаржаться один одному на дурість московського командування та їхнє приниження.

На так званий "парад" відправляють 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544), що дислокується у станиці Калиновська, Чеченська республіка.

Список командного складу полку налічує 208 прізвищ.

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У ГУР нагадали, що за злочини проти мирного населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Що збираються влаштувати у Маріуполі

російська Федерація готує у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня . Для цього росіяни планують переодягнути у форму не лише військовополонених, а й громадянських людей. Росія порушує Женевську конвенцію

" Це демонстративний глум із боку Росії над Женевською конвенцією. Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного разу імена з неї почнуть викреслюватись. Ці злочини без терміну давності , – заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Окупанти масово роздавали людям георгіївські стрічки та "наводили лад" пам'ятники радянського періоду до святкування 9 травня. Вони також встановили на пам'ятниках таблички російською мовою "Жертвам фашизму", розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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