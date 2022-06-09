Російські загарбники з мінометів атакували Сумську область

Окупанти обстріляли Сумську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 8 червня, окупанти завдали ударів по Сумській області. У районі села Катеринівка увечері були зафіксовані вибухи.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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За попередніми даними, обстріл вівся з мінометів. Всього зафіксовано 14 вибухів.

"З 21:00 до 21:15 було зафіксовано 14 вибухів у напрямку села Катеринівка Сумської області, попередньо обстріл вівся з міномета", — йдеться в повідомленні.

Ситуація в Україні 8 червня

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