Российские захватчики из минометов атаковали Сумскую область

Оккупанты обстреляли Сумскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 8 июня, оккупанты нанесли удары по Сумской области. В районе села Катериновка вечером были зафиксированы взрывы.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Реклама

Подробности

По предварительным данным, обстрел велся из минометов. Всего зафиксировано 14 взрывов.

"С 21:00 до 21:15 было зафиксировано 14 взрывов в направлении села Катериновка Сумской области, предварительно обстрел велся из миномета", — говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 8 июня

В Херсонской области российские оккупанты придумали новый способ терроризировать местных жителей . Они притворяются украинскими военными и расспрашивают местных жителей.

. Они притворяются украинскими военными и расспрашивают местных жителей. Коллаборанты на оккупированных российскими войсками территориях, поняли всю суть пропаганды Кремля и начали отстраняться от выполнения поставленных задач .

. В подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ.

Читайте также