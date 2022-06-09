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Российские захватчики из минометов атаковали Сумскую область

Владимир Козырь
9 июня, 01:51
Всего зафиксировано 14 взрывов

Оккупанты обстреляли Сумскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 8 июня, оккупанты нанесли удары по Сумской области. В районе села Катериновка вечером были зафиксированы взрывы.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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По предварительным данным, обстрел велся из минометов. Всего зафиксировано 14 взрывов.

"С 21:00 до 21:15 было зафиксировано 14 взрывов в направлении села Катериновка Сумской области, предварительно обстрел велся из миномета", — говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 8 июня

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