Росія завдала удар по Дарницькому району Києва

Окупанти обстріляли Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти обстріляли Київ рано вранці 16 квітня. Наразі невідомі точні дані про постраждалих, вибухи було чути в Дарницькому районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

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За його словами, на місці вибухів зараз працюють медики та рятувальники.

"Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються", – повідомив мер столиці

Кличко закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", – зазначив Кличко.

Київську область можуть знову обстрілювати ракетами

Російські військові нанесли по Київської області 15 квітня три ракетні удари. Також можливі повторні атаки та загрози цивільним. Про це повідомляє голова Київської ОВ Олександр Павлюк.

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"Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливість повторних ударів по будь-яких об'єктах", – каже глава ОВА.

Киянам рекомендують відкласти повернення до столиці "на більш спокійні часи".

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