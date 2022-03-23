Російські війська обстріляли Чернігів — є ризик витоку аміаку

Російські снаряди пошкодили ємність з аміаком / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська обстріляли район Чернігова, де розташоване одне з харчових підприємств міста, пошкоджено ємність з аміаком. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Згідно з повідомленням, о 18.50 внаслідок попадання снаряда в машинний зал підприємства було пошкоджено магістральний аміакопровід та осколком — одну ємність.

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Станом на 20:10 підрозділи ДСНС обстежили ємності та запірну арматуру. Концентрація випарів аміаку не перевищує допустиму норму. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Рятувальники ліквідують пожежу на складі готової продукції та тари.

Голова ОВА попереджає, що обстріл триває, і якщо відбудеться ще одне пошкодження, є ризик витоку аміаку.

Що робити у разі витоку аміаку

В'ячеслав Чаус поділився правилами безпеки у разі викиду аміаку.

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виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах. У приміщенні чи укритті слід загерметизувати вікна, двері, вентиляцію – бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води;

у квартирі бажано пройти у ванну кімнату та включити душ на дрібне розпилення (вода поглинає аміак з повітря), вентиляцію не включати, оскільки вона витягує чисте повітря та затягує забруднене;

якщо відчувається запах аміаку, рекомендується дихати через зволожену марлеву пов'язку, яку бажано змочити 5% розчином оцтової чи лимонної кислоти.

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