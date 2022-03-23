Российские войска обстреляли Чернигов — есть риск утечки аммиака

Российские снаряды повредили емкость с аммиаком / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска обстреляли район Чернигова, в котором находится одно из пищевых предприятий города, повреждена емкость с аммиаком. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Согласно сообщению, в 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия был поврежден магистральный аммиакопровод и осколком — одна емкость.

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По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру. Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Спасатели ликвидируют пожар на складе готовой продукции и тары.

Глава ОВА предупреждает, что обстрелы продолжаются, и если произойдет еще одно повреждение, есть риск утечки аммиака.

Что делать при утечке аммиака

Вячеслав Чаус поделился правилами безопасности в случае выброса аммиака.

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выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, нижних этажах. В помещении или укрытии следует загерметизировать окна, двери, вентиляцию — желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды;

в квартире желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать, так как она вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный;

если чувствуется запах аммиака, рекомендуется дышать через увлажненную марлевую повязку, которую желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты.

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