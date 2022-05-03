Російські ракети вперше вдарили по Закарпаттю

У гірському районі Закарпаття був вибух / Колаж "Сьогодні"
У гірському районі Закарпаття зафіксували "прильоти" російських ракет у інфраструктурний об'єкт. Вся інформація про пошкодження та можливі жертви ще уточнюється.
Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.
"Приліт ракети в інфраструктурний об'єкт у гірському районі Закараття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію про пошкодження та можливі жертви" , – йдеться у повідомленні.
За інформацією журналіста Віталія Глаголи, перша ракета на Закарпаття прилетіла до Воловецького району За попередньою інформацією – жертв немає.
Обстріли 3 травня
По всій країні ввечері 3 травня була затяжна повітряна тривога, а після люди почули вибухи. Вони прогриміли в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.
У Львові було чути близько 5 вибухів. У частині міста наразі немає електрики.
ППО збила дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці.
Ще одну крилату ракету ППО збила на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи були чути правому березі міста.
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