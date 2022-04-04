"Росіяни дуже агресивні". Ветеран війни у В'єтнамі приїхав із США захищати Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ветеран війни у В'єтнамі у 73 роки воює в Україні з російськими військовими. Громадянин США, якого звуть Стів Скреб, прибув до України, щоб допомогти українському народу боротися з окупантами, повідомляє УНН.

Американець родом із Нью-Йорка, але жив у штаті Флорида. Він служить у підрозділі районної Вишгородської територіальної самооборони. За словами командира, він хоче вбивати росіян та комуністів, бо вони йому набридли у першій війні.

Реклама

"Я бачив обстріли цивільних цілей: дитячого садка, школи, житлових будинків, все це цивільні цілі – ніяких військових. Люди в моїй групі хотіли б подякувати Америці за всю підтримку, яку вони тут отримують. Але їм теж потрібно більше – їм потрібно більше гвинтівок, потрібно більше постачання зі США. Але вони дуже щасливі, що ви так багато дали. Нам це потрібно, тому що росіяни дуже агресивні", — розповідає Стів.

Війна в Україні