"Росіяни дуже агресивні". Ветеран війни у В'єтнамі приїхав із США захищати Україну

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Ветеран війни у В'єтнамі у 73 роки воює в Україні з російськими військовими. Громадянин США, якого звуть Стів Скреб, прибув до України, щоб допомогти українському народу боротися з окупантами, повідомляє УНН.
Американець родом із Нью-Йорка, але жив у штаті Флорида. Він служить у підрозділі районної Вишгородської територіальної самооборони. За словами командира, він хоче вбивати росіян та комуністів, бо вони йому набридли у першій війні.
"Я бачив обстріли цивільних цілей: дитячого садка, школи, житлових будинків, все це цивільні цілі – ніяких військових. Люди в моїй групі хотіли б подякувати Америці за всю підтримку, яку вони тут отримують. Але їм теж потрібно більше – їм потрібно більше гвинтівок, потрібно більше постачання зі США. Але вони дуже щасливі, що ви так багато дали. Нам це потрібно, тому що росіяни дуже агресивні", — розповідає Стів.
Війна в Україні
- За останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 людей. Також ЗСУ продовжують ліквідувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 18 300 солдат, 647 російських танків, 147 літаків та 134 вертольоти ворога.
- Російські окупанти проводять перегрупування сил, щоб піти у наступ на Донбасі. Зокрема, на сході України залучать найманців ПВК "Вагнер".
- Усіх російських військових, причетних до масових тортур, згвалтувань та вбивств мирних жителів Бучі та Ірпеня, чекає точкова помста, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав відео з місця "поховання" української сім'ї, жорстоко закатованої військовими РФ у Київській області
- 4 квітня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Вороги випустили по місту заборонені касетні снаряди.
- У черговому опублікованому СБУ радіоперехопленні російський окупант розповів своєму товаришеві, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на те, що їх знищують, серед його товаришів по службі багато "200-х".