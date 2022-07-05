"Росіяни грабують Маріуполь, як фашисти": в Мережі показали новий "трофей" окупантів (фото)

Окупанти грабують Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують грабувати захоплений Маріуполь, вони вивезли навіть сучасний дитячий майданчик, що стояв у центрі міста.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада в своєму Telegram-каналі.

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"Як фашисти у Другій світовій війні, так і російські окупанти зараз – розграбовують Маріуполь. Цей сучасний дитячий майданчик у Театральному сквері пережив блокаду Маріуполя, але не жадібність рашистів. Зараз його демонтували та вивезли у напрямку Донецька. Трофей від злочинців та вбивць. Так само 80 років тому Маріуполь грабували фашисти. Історія повторюється, зло залишається незмінним, але вже під іншим прапором та гаслом", – йдеться в повідомленні.

Окупанти крадуть із Маріуполя метал

В акваторії Маріупольського порту були помічені судна під прапором РФ, які швартуються під завантаження металопрокату.

Раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Загалом це майже 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить 170 млн доларів.

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Представники групи Метінвест наголосили, що мародерство, яке вчиняють росіяни в Україні, є тяжким міжнародним злочином.

Нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім – зерно.

Також окупанти почали ділити майно маріупольських підприємств, які вціліли при обстрілах міста. Незабаром устаткування можуть вивезти на російські заводи, а що залишиться – розпиляти на металобрухт.