"Россияне грабят Мариуполь, как фашисты": в Сети показали новый "трофей" оккупантов (фото)

Оккупанты грабят Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают грабить захваченный Мариуполь, они вывезли даже современную детскую площадку, стоявшую в центре города.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в своем Telegram-канале.

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"Как фашисты во Второй мировой войне, так и российские оккупанты сейчас – грабят Мариуполь. Эта современная детская площадка в Театральном сквере пережила блокаду Мариуполя, но не жадность рашистов. Сейчас ее демонтировали и вывезли в направлении Донецка. 80 лет назад Мариуполь грабили фашисты. История повторяется, зло остается неизменным, но уже под другим флагом и лозунгом", – говорится в сообщении.

Оккупанты воруют из Мариуполя металл

В акватории Мариупольского порта были замечены суда под флагом РФ, которые швартуются под загрузку металлопроката.

Ранее компания "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича. В общей сложности это почти 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн долларов.

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Представители группы "Метинвест" подчеркнули, что мародерство, совершаемое россиянами в Украине, является тяжким международным преступлением.

Недавно на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.

Также оккупанты начали делить имущество мариупольских предприятий, уцелевших при обстрелах города. Вскоре оборудование могут вывезти на российские заводы, а оставшееся – распилить на металлолом.