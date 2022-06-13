В Мариуполе мародерство вышло на новый уровень: как оккупанты обворовывают жителей города

Россияне и их приспешники из числа местных коллаборантов наживаются на человеческом горе

В Мариуполе оккупанты грабят жителей города / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе россияне вместе с местными коллаборантами начали торговлю ворованной гуманитарной помощью из РФ. Кроме того, оккупанты обворовывают заброшенные дома жителей города.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По информации Андрющенко, "сын псевдомэра Иващенко Владимир Константинович, взявший на себя функцию "решалы" у власти, нашел общий язык с работниками МЧС России". Это произошло "не без помощи урзуфских коллаборантов Ивана Топузова и его сообщницы – сожительницы Татьяны Бутяевой".

"Теперь они вместе просто воруют заходящую от россиян гуманитарку и затем реализуют через сеть предпринимателей. Первый пробный камень был именно в Урзуфе, теперь обкатанная схема переехала в Мариуполь. Реализация идет через "своих" торговцев, которых предупредили, что в случае несогласия "поедут на подвал". Также к этому привлечены депутат Мариупольского района Косенко Сергей Сергеевич, правая рука сына Иващенко, и бывший глава Урзуфа Аврамов Анатолий "Мопсик" с сыном Константином. Целая преступная группировка экономических преступников в самом сердце оккупационных властей. Может, они просто диверсанты?" – пишет советник мэра Мариуполя.

Также он сообщил, что работники МЧС России занимаются мародерством и воровством из домов мариупольцев:

"Мариупольцы сообщают, что странным образом все российские МЧСники рассчитываются исключительно гривней (иногда еще долларами и евро) и почти никогда – рублями. Откуда у них гривня и валюта – понятно. Из домов и квартир мариупольцев".

Мариуполю грозит вспышка опасной болезни

По данным британской разведки, в Мариуполе сложилась критическая ситуация с лекарством и эпидемиологической обстановкой. В городе существует риск большой вспышки холеры. Единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая.

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Украина пережила большую эпидемию холеры в 1995 году, и с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу. При этом большая вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию.