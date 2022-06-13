Росія вдарила трьома ракетами по Прилуках (відео)

Окупанти вдарили ракетами по Прилукам. / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія випустила три ракети по Чернігівській області. "Прильоти" зафіксовані в Прилуках, за 150 км від Києва. Густий дим підіймається високо вгору над містом.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус та місцеві Telegram-канали.
Дані про руйнування та постраждалих поки уточнюються.
"Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформацієя щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця "прильотів", – написав Чаус.
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