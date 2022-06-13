Россия ударила тремя ракетами по Прилукам (фото)

Оккупанты ударили ракетами по Прилукам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия выпустила три ракеты в Черниговской области. "Прилеты" зафиксированы в Прилуках, в 150 км от Киева. Густой дым поднимается высоко над городом.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Реклама

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация о разрушениях уточняется. Просим не указывать места "прилетов", – написал Чаус.

Отметим, что это первая атака по городу с начала полномасштабной войны.

Реклама

Как известно, в 13:00 в области была объявлена воздушная тревога. Вскоре появилась информация о пролете ракеты над Днепропетровской и Полтавской областями, а затем об ударах по Черниговщине.

Реклама

Ракетный удар по Десне

Ранее Россия также атаковала Черниговскую область ракетами. В ночь на 17 мая россияне ударили по Десне. В РФ заявляли, что удар пришелся на учебный центр ВСУ.

Обстрел произошел около 5 утра, вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здание. Украинская сторона официально заявила об 11 жертвах и 14 раненых в Десне.

Но спустя неделю президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетной атаки погибли 87 человек.

Напомним, 11 июня российские оккупанты обстреляли Чортков на Тернопольщине. Пострадали 22 человека.

Ранее мы писали, что в Черном море враг перегруппировался. Теперь там находятся четыре ракетных корабля и одна подводная лодка, где Россия держит 36 крылатых ракет типа "Калибр". Угроза ракетных атак со стороны россиян остается высокой.