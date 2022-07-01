Росія очікує нападу на Крим? Експерт розповів, до чого готуються окупанти

Окупанти бояться, що Кримський міст потрапить у радіус досяжності ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти побоюються можливого контрнаступу Збройних сил України на Крим.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Експерт прокоментував інформацію ЗМІ про те, що на півострові зараз активно готуються до оборони, введено жовтий рівень терористичної загрози в районах, які прилеглі до перешийка і до Кримського моста. Він нагадав, що така сама ситуація склалася і в прикордонних областях РФ, наприклад Брянській і Курській.

"Вони остерігаються в окупованому Криму, що може бути контрнаступ українських сил, який буде звільняти незаконно окуповані Росією території на півдні Херсонщини, Запорізької області. Звичайно, є загроза того, що може щось долітати й до Криму, перекинутись на Крим, і на території півострова, знищуватись певні військові цілі або одиниці озброєння, такі як засоби ППО та інші", – вважає він.

Як зазначив Мусієнко, окупанти побачили, як Україна може діяти на морі, "коли потопили крейсер "Москва", катери "Раптори", судно забезпечення "Василь Бех" і так далі", а також пересвідчились, що ЗСУ ефективно використовують свою зброю.

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"Я думаю, що, звичайно, виникли перестороги. В зв'язку з відчуттям небезпеки для себе і з тим, що Україна може вести контрнаступальні дії, вони готуються до можливого контрнаступу українських сил... Що б вони не говорили, що вони хочуть коридор до Придністров'я і так далі, дії свідчать абсолютно про протилежне", – додав експерт.

Над Кримським мостом помітили величезні стовпи диму

Вдень 1 липня над Кримським мостом помітили величезну хмару диму.

Російські ЗМІ з посиланням на "неназване джерело в керівництві Криму" повідомили, що дим з'явився через "навчання Міноборони, МНС та Росгвардії щодо гарантування безпеки мосту та припинення загроз".

Народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував відео з місця НП.

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"Кримський міст в диму. Кажуть, що це навчання. Навчаються "проявляти жести доброї волі" та залишати окуповані землі", – написав Гончаренко.

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомляв, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.