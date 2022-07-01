Россия ожидает нападения на Крым? Эксперт рассказал, к чему готовятся оккупанты

Оккупанты боятся, что Крымский мост попадет в радиус досягаемости ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты опасаются возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Крым.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Эксперт прокомментировал информацию СМИ о том, что на полуострове сейчас активно готовятся к обороне, введен желтый уровень террористической угрозы в прилегающих к перешейку и к Крымскому мосту районах. Он напомнил, что такая же ситуация сложилась и в приграничных областях РФ, например, Брянской и Курской.

"Они опасаются в оккупированном Крыму, что может быть контрнаступление украинских сил, которое будет освобождать незаконно оккупированные Россией территории на юге Херсонской, Запорожской области. Конечно, есть угроза того, что может что-то долетать и до Крыма, перекинуться на Крым, и на территории полуострова, уничтожаться определенные военные цели или единицы вооружения, такие как ПВО и другие", – считает он.

Как отметил Мусиенко, оккупанты увидели, как Украина может действовать на море, "когда потопили крейсер "Москва", катера "Рапторы", судно обеспечения "Василий Бех" и так далее", а также убедились, что ВСУ эффективно используют свое оружие.

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"Я думаю, что, конечно, возникли опасения. В связи с чувством опасности для себя и с тем, что Украина может вести контрнаступательные действия, они готовятся к возможному контрнаступлению украинских сил... Что бы они ни говорили, что они хотят коридор в Приднестровье и так далее, действия свидетельствуют абсолютно об обратном", – добавил эксперт.

Над Крымским мостом заметили огромные столбы дыма

Днем 1 июля над Крымским мостом заметили огромное облако дыма.

Российские СМИ со ссылкой на "неназванный источник в руководстве Крыма" сообщили, что дым появился из-за "учений Минобороны, МЧС и Росгвардии относительно обеспечения безопасности моста и предотвращения угроз".

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал видео с места ЧП.

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"Крымский мост в дыму. Говорят, что это учения. Учатся "проявлять жесты доброй воли" и покидать оккупированные земли", – написал Гончаренко.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщал, что Керченский мост – цель номер один для украинских военных.