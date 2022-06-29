Москва готує Крим до воєнних дій

Запровадили високий рівень терористичної небезпеки та заборонили ходити на низку пляжів

ЗСУ вже в дорозі / Колаж "Сьогодні"

У Москві якось перестали вірити у свою армію мародерів та ґвалтівників, а тому вирішили підготувати анексований острів Крим до повернення туди Збройних Сил України. Місцеві ЗМІ відзначають наявність ознак підготовки окупаційної "влад" до військових дій.

Про це, зокрема, повідомляє видання "Крим. Реалії".

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Що відомо

У шести регіонах Криму окупаційна влада запровадила високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Він був оголошений з 25 червня і діятиме щонайменше до 10 липня нібито для забезпечення безпеки та антитерористичного захисту півострова. Такий режим запроваджено на території Армянська, Джанкої, Керчі, Красноперекопська, а також у Джанкойському та Красноперекопському районах.

"Жовтий" рівень терористичної небезпеки рішенням Сергій Аксьонов також оголошено на кримських об'єктах транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, палива, енергетики, промисловості, водного господарства та меліорації.

Через "проведення антитерористичних заходів" російські спецслужби забороняють вихід маломірних суден до Азовського моря. Заборона поширюється, зокрема, на прогулянкові та спортивні вітрильні судна, а також надувні плавальні засоби, дошки для віндсерфінгу тощо.

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Курортний сезон

Окупаційна влада заборонила використовувати низку пляжів для відпочинку. Наприклад, у Севастополі заборонили відвідувати пляжі у Севастопольській бухті та пляж "Ушакова балка". Заборонено відвідування пляжу "Кришталевий" ("Кришталевий") у нічний час, а також обмежений доступ і на кілька ділянок Севастопольської та Південної бухт.

Припинила роботу санітарна авіація.

Обстановка

Французьке дипломатичне джерело повідомило, що влада країни не проти, щоб Україна повернула собі контроль над Кримом у рамках військової перемоги над Росією.

Зброя США допоможе Україні повернути окуповані Росією території, зокрема Крим та Донбас. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю CNN у Брюсселі.

У Сімферополі вдень 15 червня пролунав сильний вибух. Місцеві повідомляють, що ППО збила ракету, внаслідок чого могла постраждати лікарня.