Росія обстріляла ракетами Полтавську область

Окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія 24 квітня завдала ракетного удару по Полтавській області.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів", – зазначив Лунін.

Своєю чергою, Telegram-канал "Харьков 1654. Город-герой" оприлюднив відео моменту прольоту ракети "Калібр".

Ракетний удар РФ по Одесі: серед загиблих – 3-місячна дитина

23 квітня російські окупанти обстріляли Одесу крилатими ракетами, загинули 8 людей, серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 жителів міста.

Дві ракети уразили військовий об'єкт і дві влучили у житлові будинки. Один із загиблих згорів у своїй машині у дворі.

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Це перші жертви в Одесі від початку війни Росії проти України.

Також ракети влучили у міське кладовище. Зруйновано понад 1000 кв. м території.