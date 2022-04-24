Россия обстреляла ракетами Полтавскую область

Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия 24 апреля нанесла ракетный удар по Полтавской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", – отметил Лунин.
В свою очередь, Telegram-канал "Харьков 1654. Город-герой" опубликовал видео момента пролета ракеты "Калибр".
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