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Россия обстреляла ракетами Полтавскую область

Павел Заяц
24 апреля, 20:15
Пять ракет ударили по объектам инфраструктуры

Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия 24 апреля нанесла ракетный удар по Полтавской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", – отметил Лунин.

В свою очередь, Telegram-канал "Харьков 1654. Город-герой" опубликовал видео момента пролета ракеты "Калибр".

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