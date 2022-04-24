Россия обстреляла ракетами Полтавскую область

Россия 24 апреля нанесла ракетный удар по Полтавской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий", – отметил Лунин.