Росія хоче анексувати Донбас та Херсон. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Москва готується анексувати нові ділянки української території. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють спробу Росії анексувати Донбас, ембарго російської нафти та газу в ЄС та виступ Бориса Джонсона у Верховній Раді України.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Росія хоче анексувати Донбас та Херсон

Американська газета The Washington Post із посиланням на заяви американських чиновників пише, що Москва готується анексувати нові величезні ділянки української території.

"Рішення Кремля щодо офіційного визнання східних українських областей – Донецької та Луганської, а також міста Херсона на тлі інтенсивної військової битви може перевести конфлікт у непередбачувану, ще більш вибухонебезпечну фазу", – йдеться у статті.

Євросоюз готує заборону на закупівлю російської нафти

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що ЄС готує заборону російської нафти. Євросоюз, ймовірно, запропонує припинити закупівлю російської сирої нафти блоком з 27 країн до кінця 2022 року та заборонити закупівлю російських нафтопродуктів до кінця року. Словаччина та Угорщина отримають додатковий час для впровадження ембарго через свою особливо високу залежність від російської нафти. Нафтового ембарго вимагають українські енергокомпанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго, які запустили проект #StopBloodyEnergy.

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Джонсон стане першим світовим лідером, який виступив перед парламентом України

Британська газета The Times пише, що прем'єр-міністр країни Борис Джонсон стане першим світовим лідером, який виступив перед парламентом України після російського вторгнення. Він орієнтуватиметься на риторику Уінстона Черчілля під час Другої світової війни, коли оголосить про нову військову допомогу у розмірі 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Очікується, що пакет включить обладнання радіоелектронної боротьби, контрбатарейні радари, обладнання для перешкоджання GPS і прилади нічного бачення.

ЄС замінить російський газ на африканський

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Європейський Союз намагатиметься активізувати співпрацю з африканськими країнами, щоб допомогти замінити імпорт російського природного газу та зменшити залежність від Москви майже на дві третини цього року. Зокрема, йдеться про країни Африки західної частини континенту, такі як Нігерія, Сенегал та Ангола, які мають значною мірою невикористаний потенціал для постачання LNG.

Головнокомандувач РФ дивом уцілів на українському фронті

Німецький журнал Der Spiegel інформує про візит російського головнокомандувача Валерія Герасимова на фронт, де він "чудом уцілів" після прицільної атаки українських військових. За численними даними, генерал був на фронті, щоб посилити неживий наступ на Донбасі.

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"Він не перший високопоставлений військовий стратег, якому довелося втрутитися безпосередньо в події на передовій та стати мішенню. Російська армія має більш ієрархічну структуру, ніж в Україні чи країнах НАТО. Ось чому генерали нерідко також переміщуються до зон бойових дій, що як мінімум протидіє поганій дисципліні та падаючому моральному духу російських солдатів", – йдеться у статті.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов уникнув обстрілу в Ізюмі.

Також ми писали про те, що битва за Ізюм може стати вирішальною та дозволить ЗСУ перейти у контратаку.