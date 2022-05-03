Россия хочет аннексировать Донбасс и Херсон. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Москва готовится аннексировать новые участки украинской территории. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают попытку России аннексировать Донбасс, эмбарго российской нефти и газа в ЕС и выступление Бориса Джонсона в Верховной Раде Украины.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Россия хочет аннексировать Донбасс и Херсон

Американская газета The Washington Post со ссылкой на заявления американских чиновников пишет, что Москва готовится аннексировать новые огромные участки украинской территории.

"Решение Кремля относительно официального признания восточных украинских областей – Донецкой и Луганской, а также города Херсона на фоне интенсивного военного сражения может перевести конфликт в непредсказуемую, еще более взрывоопасную фазу", – говорится в статье.

Евросоюз готовит запрет на закупку российской нефти

Издание The Wall Street Journal сообщает, что ЕС готовит запрет российской нефти. Евросоюз, вероятно, предложит прекратить закупки российской сырой нефти блоком из 27 стран до конца 2022 года и запретить закупку российских нефтепродуктов до конца года. Словакия и Венгрия получат дополнительное время для внедрения эмбарго из-за своей особенно высокой зависимости от российской нефти. Нефтяного эмбарго требуют украинские энергокомпании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго, запустившие проект #StopBloodyEnergy.

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Джонсон станет первым мировым лидером, выступившим перед парламентом Украины

Британская газета The Times пишет, что премьер-министр страны Борис Джонсон станет первым мировым лидером, выступившим перед парламентом Украины после российского вторжения. Он будет ориентироваться на риторику Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны, когда объявит о новой военной помощи в размере 300 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что пакет включит в себя оборудование радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные радары, оборудование для препятствования GPS и приборы ночного видения.

ЕС заменит российский газ на африканский

Информагентство Bloomberg сообщает, что Европейский Союз попытается активизировать сотрудничество с африканскими странами, чтобы помочь заменить импорт российского природного газа и уменьшить зависимость от Москвы почти на две трети в этом году. В частности, речь идет о странах Африки западной части континента, таких как Нигерия, Сенегал и Ангола, которые имеют в значительной степени неиспользованный потенциал для поставки LNG.

Главнокомандующий РФ чудом уцелел на украинском фронте

Немецкий журнал Der Spiegel информирует о визите российского главнокомандующего Валерия Герасимова на фронт, где он "чудом уцелел" после прицельной атаки украинских военных. По многочисленным данным, генерал был на фронте, чтобы усилить безжизненное наступление на Донбассе.

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"Он не первый высокопоставленный военный стратег, которому пришлось вмешаться непосредственно в события на передовой и стать мишенью. Российская армия имеет более иерархическую структуру, чем в Украине или в странах НАТО. Вот почему генералы нередко также перемещаются в зоны боевых действий, что как минимум противодействует плохой дисциплине и падающему моральному духу русских солдат", – говорится в статье.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов избежал обстрела в Изюме.

Также мы писали о том, что битва за Изюм может стать решающей и позволит ВСУ перейти в контратаку.