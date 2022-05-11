Росія атакує супутники у космосі, щоб заглушити зв'язок українським військовим — The Times

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Росія атакує супутники на орбіті Землі. Це може глушити GPS-сигнали, що використовують літаки, кораблі, автомобілі та звичайні смартфони. Видання зазначає, що очевидно, що найбільше впливає на військових. Таку інформацію опублікувало видання The Times.

Поведінка Москви в космосі стає все більш ворожою, попередив глава космічного командування США, висловивши стурбованість з приводу частих атак на сигнали супутників GPS.

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Генерал Джеймс Дікінсон сказав, що атаки на космічні можливості, такі як GPS (глобальна система позиціювання), яка використовується для навігації, картографування та хронометражу, стали "частиною нашого повсякденного життя людей та країн у всьому світі".

Російські сили звинувачують у використанні систем придушення сигналів GPS в Україні? і експерти кажуть, що ця техніка стала "поширеним інструментом в арсеналі Росії". Українські військові джерела повідомили, що різні системи радіоперешкод були розгорнуті Росією з початку лютневої війни та що вони спочатку заважали комунікаціям навколо Чернігова на півночі країни.

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