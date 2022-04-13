Росія намагається відключити сигнал GPS в Україні – Пентагон

Росія заблокувала систему GPS, використовувану цивільними літаками на кордоні з Фінляндією

РФ блокує супутники / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія намагається завадити Україні використовувати глобальну систему позиціонування (GPS). Дані використовуються для навігації, картографії та інших цілей.

Про це повідомляє представник космічних сил США генерала Девіда Томпсона в NBC.

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"Звичайно, росіяни розуміють цінність і важливість GPS і намагаються завадити іншим використати його", – сказав генерал.

Командування США каже, що Росія ще не атакувала американські супутники GPS на орбіті, але космічні сили США слідкуватимуть за цим.

Повідомляється також, що Росія заблокувала систему GPS, яку використовували цивільні літаки на кордоні з Фінляндією.

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Navstar використовує 24 основних супутників, кожен з яких обертається навколо Землі кожні 12 годин. Система працює, надсилаючи синхронізовані сигнали користувачам Землі. Оскільки супутники рухаються в різних напрямках, користувач отримує їх сигнали у кілька проміжків часу. За наявності чотирьох супутників приймачі GPS можуть використовувати сигнали для розрахунку положення користувача, часто з точністю майже до метра.

Знайдено секретний GPS-навігатор – СБУ розкрила плани окупантів

Українські військові розбомбили танкову групу російських окупантів та її повітряне прикриття. Серед іншого до Служби безпеки України потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.

"На пристрої – всі дані пересування та "заплановані точки" наступу загарбників. Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки", – зазначили в СБУ.

У Службі заявили, що отримано доступ до планів російських окупантів, що "дозволить діяти на випередження та ефективніше знищувати ворога".

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