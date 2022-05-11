Росія планує захопити Київ — подробиці української розвідки

Окупанти планували присвоїти майже всю Україну

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росія планує захопити Київ, створити нову державну освіту, включивши її до свого складу. Окупанти збираються інсценувати перевибори та поставити у владу проросійські політсили. Про це повідомив заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

За словами представника Генштабу, плани окупантів такі:

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взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей;

створення сухопутного коридору у невизнане Придністров'я;

захоплення території центральної України, оволодіння Києвом;

інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади проросійських сил;

створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.

Ситуація в Україні

На 77 добу героїчного протистояння України російському військовому вторгненню противник продовжує спроби просунутися на Слобожанському та Донецькому напрямках. Найбільшу активність окупанти виявляють на Слобожанському та Донецькому напрямках.

У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Він дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".

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