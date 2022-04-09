Росії – п*здец: Гордон розповів, чим закінчиться війна в Україні

Журналіст Дмитро Гордон (ліворуч) та президент Росії Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Дмитро Гордон відповів на запитання, чим закінчиться війна Російської Федерації з Україною.

Про це він сказав на YouTube-каналі "Популярна політика".

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"Відповім коротко – Крим наш, Донбас – наш, Росії – п*здец. Інших відповідей у мене немає", – сказав він.

"Нахилити фашистську Росію"

Раніше журналіст заявляв, що Росія не планує зупинятися в Україні, тому її має зупинити Захід.

"Україна сьогодні ціною величезної кількості життів, зруйнованих міст, ціною страждань стримує цього середньовічного звіра, який, якщо проковтне Україну, повірте мені, Польща, країни Балтії, Молдова — насамперед... Усвідомлюючи це, народи країн Балтії, Польщі, цивілізованих країн Заходу мають об'єднатися і сказати Путіну: "Ні, фашизм не пройде", — заявив він.

За словами Гордона, для цього залишилося зробити дві речі: дати Україні зброю, яку вона просить, і встановити ембарго на продаж російської нафти.

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Нагадаємо, журналіст також сказав, що президент Росії Володимир Путін не збирається починати ядерну війну. За його словами, Путін надто боїться втратити все це та померти.

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