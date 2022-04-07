Дмитро Гордон: Маріуполя більше нема. Це Сталінград

Президент РФ Володимир Путін у боротьбі з невидимим ворогом зрівняв із землею Маріуполь, де мешкало російськомовне населення України. Про це розповів журналіст Дмитро Гордон. інтерв'ю естонського видання Ekspress Meedia.
"Маріуполя більше немає, місто одне. Це Сталінград. Коли закінчиться війна, я думаю, західні журналісти прилетять до Маріуполя, знімуть це все і покажуть усьому світу. Це руїни, місто зрівняне із землею. Місто, в якому більшість жителів були росіянами за національністю і говорили російською мовою, туди прийшов Путін боротися з нацистами та бандерівцями, яких там зроду не було і зруйнувало російськомовне місто Маріуполь", – сказав він.
Ситуація у Маріуполі
- В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої , авіація РФ бомбить місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів
- Маріупольська міська рада повідомила, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. Там уже загинули щонайменше 5 тисяч людей. І саме тому РФ не поспішає давати "зелене світло" місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Полк "Азов" раніше повідомив, що не може піти з міста , тому що на розтерзання рашистам залишаться понад 100 тисяч мирних громадян
- Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї . Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.
- 5 квітня Володимир Зеленський повідомив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто домовляється з лідером Росії Володимиром Путіним про вивезення з блокованого Маріуполя поранених та тіл загиблих захисників міста. Переговори про це почалися ще 31 березня, але поки що вони безрезультатні.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що майже 40 тисяч жителів Маріуполя вивезено у так звану "ДНР" та Росію.
- Розвідка Великобританії вважає, що російські військові не залишають спроб підпорядкувати собі Маріуполь, оскільки він забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму.