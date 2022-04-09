России – п*здец: Гордон рассказал, чем закончится война в Украине

Журналист Дмитрий Гордон (слева) и президент России Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон ответил на вопрос, чем закончится война Российской Федерации с Украиной.

Об этом он сказал на YouTube-канале "Популярная политика".

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"Отвечу коротко – Крым наш, Донбасс – наш, России – п*здец. Других ответов у меня нет", – сказал он.

"Наклонить фашистскую Россию"

Ранее журналист заявлял, что Россия не планирует останавливаться на Украине, поэтому ее должен остановить Запад.

"Украина сегодня ценой огромного количества жизней, разрушенных городов, ценой страданий сдерживает этого средневекового зверя, который, если проглотит Украину, поверьте мне, Польша, страны Балтии, Молдова — первым делом... Осознавая это, народы стран Балтии, Польши, цивилизованных стран Запада должны объединиться и сказать Путину: Нет, фашизм не пройдет", — заявил он.

По словам Гордона, для этого осталось сделать две вещи: дать Украине оружие, которое она просит, и установить эмбарго на продажу российской нефти.

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Напомним, журналист также сказал, что президент России Владимир Путин не собирается начинать ядерную войну. По его словам, Путин слишком боится потерять все это и умереть.

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