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Дмитрий Гордон: Мариуполя больше нет. Это Сталинград

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 апреля, 09:31
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Путин разрушил город, в котором было русскоязычное население, город превратился в руины
От Мариуполя почти ничего не осталось
От Мариуполя почти ничего не осталось / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин в борьбе с невидимым врагом сравнял с землей Мариуполь, где жило русскоязычное население Украины. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон в интервью эстонскому изданию Ekspress Meedia.

"Мариуполя больше нет, город один. Это Сталинград. Когда закончится война я думаю западные журналисты прилетят в Мариуполь, снимут это все и покажут всему миру. Это руины, город сровнен с землей. Город, в котором большинство жителей были русскими по национальности и говорили на русском языке, туда пришел Путин бороться с нацистами и бандеровцами, которых там отродясь не было и разрушил русскоязычный город Мариуполь", – сказал он.

Ситуация в Мариуполе

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