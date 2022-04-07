Дмитрий Гордон: Мариуполя больше нет. Это Сталинград

Президент РФ Владимир Путин в борьбе с невидимым врагом сравнял с землей Мариуполь, где жило русскоязычное население Украины. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон в интервью эстонскому изданию Ekspress Meedia.

"Мариуполя больше нет, город один. Это Сталинград. Когда закончится война я думаю западные журналисты прилетят в Мариуполь, снимут это все и покажут всему миру. Это руины, город сровнен с землей. Город, в котором большинство жителей были русскими по национальности и говорили на русском языке, туда пришел Путин бороться с нацистами и бандеровцами, которых там отродясь не было и разрушил русскоязычный город Мариуполь", – сказал он.