РФ запустила фейк про те, що на Рівненській АЕС нібито утримують російських атомників

Росія запустила фейк про Рівненську АЕС. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія поширює дезінформацію у МАГАТЕ про нібито утримання російських атомників на Рівненській АЕС. Насправді ніяких російських спеціалістів-атомників там не було.

Про це повідомили у МЗС України.

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"Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян рф супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого 2022 року. З моменту прибуття вантажу зазначені особи забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту", – йдеться у заяві МЗС України.

Після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни покинули територію Рівненської АЕС.

Зараз росіяни знаходяться в готелі за власною волею. Наразі вони не висловлюють бажання повертатися до росії.

"У разі зміни планів російських громадян, українська сторона готова надати їм сприяння в поверненні на територію рф відповідно до існуючих процедур", – додали в МЗС.

У Маріуполі окупанти нахабно брешуть і змушують людей їхати до Ростова

У Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати до Росії, а також, що Одесу вже взяли", – йдеться у повідомленні.