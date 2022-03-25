РФ запустила фейк о том, что на Ровенской АЭС якобы удерживают российских атомщиков

Россия запустила фейк про Ровенскую АЭС. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия распространяет дезинформацию в МАГАТЭ о якобы содержании российских атомщиков на Ровенской АЭС. На самом деле никаких российских специалистов-атомщиков там не было и нет.
Об этом сообщили в МИД Украины.
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"Никаких российских специалистов-атомщиков на Ровенской АЭС не было и нет. Четверо вооруженных граждан РФ сопровождали груз элементов ядерного топлива, прибывшего на атомную станцию до 24 февраля 2022 года. С момента прибытия обеспечивали его охрану до завершения разгрузки в соответствии с условиями контракта", – сказано в заявлении МИД Украины.
После передачи груза украинской стороне 23 марта разоруженные российские граждане покинули территорию Ровенской АЭС.
Сейчас россияне находятся в отеле по собственной воле и пока не выражают желания возвращаться в Россию.
"В случае изменения планов российских граждан, украинская сторона готова им помочь в возвращении в РФ в соответствии с существующими процедурами", – добавили в МИД.
В Мариуполе оккупанты нагло врут и принуждают людей ехать в Ростов
В Мариуполе оккупанты в громкоговорители объявляют лживую информацию о том, что Запорожье не принимает вынужденных переселенцев и людям якобы нужно ехать в Россию. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Россияне объявляют, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли", – говорится в сообщении.
Также в Никольском захватчики заявляют, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов, а Украина их якобы бросила на произвол судьбы.
"Все это сознательная дезинформация оккупантов, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против своей страны. Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно она не шла. Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишите. Звоните своим близким. Мы будем делать все, чтобы ни один мариуполец не остался заложником в лапах оккупанта", – говорится в сообщении.