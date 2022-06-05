РФ все ще може захопити два міста на важливому напрямку – ISW

РФ готує захоплення міст. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Водночас українська оборона залишається сильною на цьому напрямку. Наші захисники успішно стримують спроби ворога оточити українські позиції на Луганщині, а також атаки РФ.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Реклама

Деталі

Як пишуть експерти, український уряд і військові говорять про битву під Сєвєродонецьком усе впевненіше і, ймовірно, успішно перешкоджають російським військам у тяжкій битві за місто.

"Хоча російські війська все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а українські сили, ймовірно, більш виснажені, ніж свідчать заяви Гайдая, українська оборона залишається сильною на цьому ключовому театрі воєнних дій", – кажуть у ISW.

У відомстві зазначають, що російські військові зосередили всі свої ресурси на цьому напрямку, але здобули лише скромні досягнення. А українські захисники зберігають гнучкість та впевненість, щоб не лише проводити локалізовані контратаки в інших місцях України, а й проводити ефективні контратаки у Сєвєродонецьку.

Реклама

Реклама

Генштаб повідомив про новий етап боїв за Сєвєродонецьк

Російські окупанти намагаються стримати українських військових на Донецькому напрямку, порушуючи системи логістичного забезпечення. Водночас тривають бойові дії за встановлення повного контролю за місто Сєвєродонецьк. Про це в Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

У Генштабі повідомили, що ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім цього, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

Водночас на Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка.

Також завдано авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки та Мирної Долини, а літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

Раніше ми писали: