РФ все еще может захватить два города на важном направлении – ISW

РФ готовит захват городов. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск. При этом украинская оборона остается сильной на этом направлении. Наши защитники успешно сдерживают попытки врага окружить украинские позиции в Луганской области, а также атаки РФ.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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Как пишут эксперты, украинское правительство и военные говорят о битве под Северодонецком все увереннее и, вероятно, успешно препятствуют российским войскам в тяжелой битве за город.

"Хотя российские войска все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, а украинские силы, вероятно, более истощены, чем свидетельствуют заявления Гайдая, украинская оборона остается сильной на этом ключевом театре военных действий", – говорят в ISW.

В ведомстве отмечают, что российские военные сосредоточили все свои ресурсы на этом направлении, но получили лишь скромные достижения. А украинские защитники сохраняют гибкость и уверенность, чтобы не только проводить локализованные контратаки в других местах Украины, но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.

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Генштаб сообщил о новом этапе боев за Северодонецк

Российские оккупанты пытаются сдержать украинских военных на Донецком направлении, нарушая системы логистического обеспечения. В то же время продолжаются боевые действия за установку полного контроля за город Северодонецк. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме этого, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

В то же время на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.

Также нанесены авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины, а самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.

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