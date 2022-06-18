РФ відновила спроби створити сєвєродонецький котел – британська розвідка

Окупанти за сирійським сценарієм використовують гуманітарні коридори / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційні особи Росії заявляють, що планують створити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення із Сєвєродонецька. Проте насправді окупанти планують зробити черговий котел. Про це йдеться у зведенні британської розвідки у Twitter.

"Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів як механізм для маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії вважають, що мирні жителі Сєвєродонецька з великою очевидністю з недовірою поставляться до використання коридору окупантів. Запропонований Росією маршрут приведе мешканців міста до міста Сватове.

"Якщо мирні жителі, які опинилися в пастці, не ухвалять пропозиції вийти через коридор, росіяни, найімовірніше, зроблять з цього виправдання в тому, що роблять менше відмінностей між ними та будь-якими українськими військовими цілями в цьому районі", – зазначили у розвідці.

Ситуація у Сєвєродонецьку