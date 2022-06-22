РФ ударила сімома ракетами по Миколаєву: всі подробиці (фото, відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві знову зафіксовано прильоти російських ракет. Обстріл вівся з боку окупованого Херсона. У місті та області оголошено повітряну тривогу, відчувається сильний запах гару. Про те, що відбувається, повідомляє Tegegram-канал "Новини Миколаєва".

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Запуск ракет у бік Миколаєва зафіксували на відео.

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Також на відео потрапив момент одного із вибухів у Миколаєві.

Повідомляється, що дим стоїть над усім містом.

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що припиняє свою поїздку по області, де перевіряв роботу сільгосппрацівників, та терміново повертається до міста. Він додав, що всього по Миколаєву було запущено 7 ракет.

Ситуація у Миколаєві

Російські окупанти у суботу 17 червня вдарили ракетами по Миколаєву, внаслідок чого постраждали мирні жителі

"Від ракетного удару по спальному району 2 загинуло, 20 поранених. Наразі", – повідомив голова обласної ОВА Віталій Кім.

Після ракетного обстрілу у місті було чути вибухи.

15 червня російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі дістали поранення.

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Раніше окупанти обстріляли житлові квартали та інфраструктурний об'єкт у місті. В результаті спалахнула масштабна пожежа, яку не могли погасити три доби.