У Миколаєві прогримів потужний вибух (фото, відео)

У місті видніється стовп диму

У Миколаєві вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві пролунав сильний вибух. Можливо, російські окупанти знову завдали удару по місту. Наразі інформація уточнюється.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".

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"Сильний вибух у Миколаєві", – заявив кореспондент "України 24".

Поки що подробиці невідомі. Уся інформація уточнюється.

Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше три потужні вибухи. У місті видніється стовп диму.

Випускалися ракети, попередньо, з Херсона. Повітряна тривога не оголошувалась.

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У Миколаєві окупанти знищили важливий об'єкт

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Рятувальники гасили пожежу після обстрілу два дні.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі отримали поранення.