У Миколаєві прогримів потужний вибух (фото, відео)

У Миколаєві пролунав сильний вибух. Можливо, російські окупанти знову завдали удару по місту. Наразі інформація уточнюється.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".
"Сильний вибух у Миколаєві", – заявив кореспондент "України 24".
Поки що подробиці невідомі. Уся інформація уточнюється.
Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше три потужні вибухи. У місті видніється стовп диму.
Випускалися ракети, попередньо, з Херсона. Повітряна тривога не оголошувалась.
У Миколаєві окупанти знищили важливий об'єкт
У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Рятувальники гасили пожежу після обстрілу два дні.
Раніше ми розповідали, що російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі отримали поранення.