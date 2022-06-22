РФ ударила семью ракетами по Николаеву: все подробности (фото, видео)

По николаеву нанесли ракетный удар / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаеве снова зафиксированы прилеты российских ракет. Обстрел велся со стороны оккупированного Херсона. В городе и области объявлена воздушная тревога, ощущается сильный запах гари. О том, что происходит, сообщает Tegegram-канал "Новости Николаева".
Запуск ракет в сторону Николаева зафиксировали на видео.
Также на видео попал момент одного из взрывов в Николаеве.
Сообщается, что дым стоит над всем городом.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что прерывает свою рабочую поездку по области, где проверял, как работают сельхозработники, и срочно возвращается в город. Он добавил, что всего по Николаеву было запущено 7 ракет.
Ситуация в Николаеве
Российские оккупанты в субботу 17 июня ударили ракетами по Николаеву, в результате чего пострадали мирные жители.
"От ракетного удара по спальному району 2 погибли, 20 ранены. На сейчас", – сообщил глава областной ОВА Виталий Ким.
После ракетного обстрела в городе были слышны взрывы.
15 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии многоквартирный жилой дом в Николаеве, мирные жители получили ранения.
В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.
Ранее оккупанты обстреляли жилые кварталы и инфраструктурный объект в городе. В результате вспыхнул масштабный пожар, который не могли погасить трое суток.