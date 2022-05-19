РФ від самого ранку обстрілює Сєвєродонецьк – названо кількість жертв

Російські окупанти обстрілюють Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти у четвер, 19 травня, безжально обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. Унаслідок цього – 12 загиблих та понад 40 поранених. Загарбники атакували обласний центр з самого ранку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Орки з самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого – цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках", – розповів він.

Гайдай заявив, що дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.

"Зараз маємо 12 вбитих та понад 40 сєвєродончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", – додав голова Луганської ОВА.

Окупанти стріляють по житлових будинках. Фото: Сергій Гайдай

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Окупантам потрібні два українських міста – військовий експерт про Донбас

Російські військові на Луганщині не полишають спроб форсувати Сіверський Донець у районі Білогорівки, попри великі втрати. Їхня мета – взяти в облогу Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це розповів в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24" військовий експерт Владислав Селезньов.

"7-9 травня українські артилеристи знищили на переправі Білогорівки близько 70-80 одиниць бронетехніки, танків, спеціальної техніки окупантів, що дорівнює кількості техніки в батальйонно-тактичній групі. Але буквально за кілька днів на цю ж ділянку фронту росіяни підтягнули ще дві батальйонно-тактичні групи. Вони мають бронетехніку і намагаються знову ж таки атакувати наші підрозділи на цій або на суміжних ділянках, створюючи нові понтонні переправи", – розповів Селезньов.

За його словами, ситуація для українських військових залишається вкрай складною:

"У росіян на сьогодні є певні резерви. Зараз вони кидаються російськими генералами в бій для того, щоб продушити нашу оборону, щоб виконати те саме завдання. Їм конче потрібно взяти в облогу Сєвєродонецьк, Лисичанськ для того, щоб у подальшому мати певний базис для виходу на міждержавні переговори".

Експерт висловив упевненість в тому, що Генштаб ЗСУ бачить цю складну ситуацію і вживає всіх необхідних заходів, щоб надати допомогу захисникам Сєвєродонецька та Лисичанська в стримуванні навали російської армії.

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