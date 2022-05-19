РФ с самого утра обстреливает Северодонецк – названо количество жертв

Российские оккупанты обстреливают Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты в четверг, 19 мая, безжалостно обстреляли Северодонецк Луганской области. В результате – 12 погибших и более 40 раненых. Захватчики атаковали областной центр с самого утра.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном – целенаправленные попадания именно по жилым домам", – рассказал он.

Гайдай заявил, что данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, так как обследовать территорию под обстрелами невозможно.

"Сейчас 12 убитых и более 40 северодончан, получивших ранения, им оказывают медицинскую помощь", – добавил глава Луганской ОВА.

Оккупанты стреляют по жилым домам. Фото: Сергей Гайдай

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Оккупантам нужны два украинских города – военный эксперт о Донбассе

Российские военные в Луганской области не оставляют попыток форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, несмотря на большие потери, их цель – взять в осаду Северодонецк и Лисичанск. Об этом рассказал в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Украина 24" военный эксперт Владислав Селезнев.

"7-9 мая украинские артиллеристы уничтожили на переправе Белогоровки около 70-80 единиц бронетехники, танков, специальной техники оккупантов, что равно количеству техники в батальонно-тактической группе. Но буквально через несколько дней на этот же участок фронта россияне подтянули еще две батальонно-тактические группы. Они имеют бронетехнику и пытаются опять же атаковать наши подразделения на этом или на смежных участках, создавая новые понтонные переправы", – рассказал Селезнев.

По его словам, ситуация для украинских военных остается очень сложной:

"У россиян на сегодняшний день есть определенные резервы. Сейчас они бросаются российскими генералами в бой для того, чтобы продавить нашу оборону, чтобы выполнить ту же задачу. Им крайне необходимо взять в осаду Северодонецк, Лисичанск для того, чтобы в дальнейшем иметь определенный базис для выхода на межгосударственные переговоры".

Эксперт выразил уверенность в том, что Генштаб ВСУ видит эту сложную ситуацию и принимает все необходимые меры, чтобы оказать помощь защитникам Северодонецка и Лисичанска в сдерживании нашествия российской армии.

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