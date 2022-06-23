РФ наближається до сакральної межі втрати своїх танків – військовий експерт

Росія мала понад 3300 робочих танків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України вже наближаються до сакральної межі щодо знищення половини штатного бойового потенціалу російських окупантів.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

Що відбувається

За його словами, загалом на момент воєнної агресії РФ мала у своєму розпорядженні понад 3300 робочих танків, а на цю хвилину ЗСУ впевнено наближаються до відмітки у 1500 знищених танків ворога.

"Це серйозний показник і зниження їхнього "бронетанкового кулака", – зазначив експерт.

Водночас Петро Черник розповів, що на фронті складна ситуація є лише в одній точці – Сєвєродонецьку:

"Це насправді стратегічна точка для них, тому що, за великим рахунком, остання лінія, після якої вони зможуть вийти на адміністративний кордон Луганської області. Це місто практично зрівняне з землею, до нуля – воно практично стерте на порох".

На його думку, "Маріуполь-2" Україні точно не потрібен:

Реклама

"Чи варто ще якийсь час за нього (Сєвєродонецьк – ред.) битися? Звичайно, тому що кожна батальйонна тактична група, яка буде відтягнута на цей напрямок, покращує наші оперативні можливості і щодо Харківщини, і щодо Херсонщини. Але я є твердим прихильником того, що жоден "Маріуполь-2" нам не потрібен".

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що окупанти наближаються до Лисичанська, а в Сєвєродонецьку продовжуються вуличні бої. Також військовий експерт Олег Жданов анонсував близьку зміну ситуації на Донбасі.